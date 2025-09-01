Congo-scandale à la BGFI Bank : l’ascension fulgurante de Noki-Noki s’effondre

Jonathan Yanghat, à la tête de la startup de livraison à domicile Noki-Noki, suscitait admiration et espoir. Mais sous cette success story se cachait un détournement de fonds massif orchestré par une compagne liée à la haute direction de la BGFI Bank. L’institution, rattrapée par la tempête, publie un communiqué pour rassurer ses clients et redorer son image.

Quelques années à peine après avoir lancé Noki-Noki avec deux simples-motos, Jonathan Yanghat s’était construit une réputation de jeune visionnaire. Il aurait levé près de deux millions de dollars en deux ans, devenant le synonyme d’une réussite entrepreneuriale en Afrique centrale. Ce récit séduisant est pourtant désormais remis en cause.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les enquêteurs ont découvert que Ferida Mbonzo, compagne de Yanghat et employée de la BGFI Bank (et petite-fille du président du Conseil d’administration, Jean-Dominique Okemba), aurait détourné plus d’un milliard de francs CFA depuis les comptes clients de l’institution. Ces sommes auraient été injectées dans les activités de Noki-Noki à travers la sous-région notamment au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en RDC. Le couple est aujourd’hui en détention à Brazzaville, tout comme l’assistante de Yanghat, soupçonnée malgré une certaine incertitude quant à son implication.

Samedi 30 août 2025, la Direction Générale de la BGFI Bank Congo a publié un communiqué pour éclaircir la situation et rassurer ses clients. Elle y affirme sans détour que les faits sont strictement individuels : l’employée mise en cause est majeure et assume seule ses responsabilités, tant sur le plan légal que professionnel.

Le communiqué insiste également pour dissocier tout lien de parenté avec le président du Conseil d’administration. Il rappelle que ce dernier, même étant apparenté à l’accusée, n’a jamais manqué à ses obligations de veiller au respect des lois, normes et régulations. La BGFI Bank assure qu’elle demeure une institution fiable, solide et résiliente, et qu’elle prend toutes les mesures nécessaires pour traiter cette affaire en toute transparence conformément à ses procédures internes et aux règles légales.

Dans ce même texte, la banque met en avant les mérites de Jean-Dominique Okemba : sa rigueur, sa loyauté et son engagement au service de la bonne réputation de l’institution. Sa longévité à la tête du Conseil est présentée comme la marque de la confiance durable placée en lui, tant par les parties internes qu’externes.

La BGFI Bank réaffirme ainsi son engagement indéfectible envers ses clients, partenaires et collaborateurs.