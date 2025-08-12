EN CE MOMENT


Congo-route Mpiem-Kindamba : la réhabilitation estimée à 1,7 milliards FCFA

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a procédé le 8 août…

Publié par journaldebrazza.com
le: 12 août 2025
Image par défaut

Le ministre de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a procédé le 8 août dernier, au lancement des travaux de ce tronçon.

 

Les travaux d’aménagement et de recalibrage de la route Mpiem-Kindamba ont été lancé le 08 août 2025, par le ministre Juste Désiré Mondelé, dont le coût global est estimé à 1,7 milliards FCFA. Le tronçon Mpiem-Kindamba est le principal axe d’échanges et de mobilité pour les habitants de Mpangala, notamment des districts de Kindamba, Kimba et Vinza.

Longue de 86 km environ, les travaux de cette route vont durés six mois et sont divisés en deux lots dont le premier confié à la société Sipam, notamment l’aménagement de tout le tronçon, et le second consistant en la construction des ouvrages de franchissement relève de la compétence de la société Universelle atlantique BTP.

Les travaux vont consistent, entre autres, au dégagement de l’emprise de la route sur une largeur de 10 m environ, au rétablissement de la plateforme et au couronnement de la chaussée en latérites d’emprunt sur une épaisseur moyenne de 20 cm. Il est également prévu les remblais de rehausse de la plateforme, la création des segments divergents pour permettre un meilleur assainissement de la chaussée, le traitement des points d’érosions sur les zones de pente, le curage des ouvrages existants, le recalibrage des lits de cours d’eau.

Pour ce qui est du second lot, il est question de la construction de dix-neuf ouvrages de type dalots dont un dalot double de section 2×2 sur 9 m linéaires au PK 42 en substitution du pont semi-définitif devenu défectueux et bien d’autres. Le montant de ce lot est évalué à environ 504,373,800 FCFA.

