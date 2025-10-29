Politique Actualité



EN CE MOMENT


Congo-révision des listes électorales : plus de 90 % des électeurs déjà enrôlés

À deux jours de la clôture de la campagne de révision des listes électorales, la Direction générale des affaires électorales…

Publié par journaldebrazza.com
le: 29 octobre 2025
JDB

À deux jours de la clôture de la campagne de révision des listes électorales, la Direction générale des affaires électorales (DGAE), se félicite du bon déroulement des opérations sur l’ensemble du territoire national.

 

L’évaluation de l’opération, effectuée le 28 octobre à Brazzaville au cours d’une réunion technique, a réuni autour du préfet, directeur général des Affaires électorales, Jean-Claude Etoumbakoundou, plusieurs acteurs clés du processus, dont le président de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), Henri Bouka, le chef d’état-major général des Forces armées congolaises, le général Guy Blanchard Okoï, ainsi que les administrateurs maires des différents arrondissements.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



« À deux jours de la fin de la campagne de la révision des listes électorales, et à quatre mois de l’élection présidentielle, nous avons voulu, en collaboration avec le président de la CNEI, faire une évaluation du travail mené sur le terrain. La force publique a également présenté l’état d’avancement de la liste spéciale », a déclaré Jean-Claude Etoumbakoundou à l’issue des travaux.

Selon le DGAE, le constat est globalement positif. Le taux de réalisation dépasse désormais les 90 %, traduisant un fort engouement de la population pour l’opération d’enrôlement.

« Les choses se passent bien. Nous constatons un engouement certain. Toutefois, les Congolais ont souvent tendance à attendre le dernier moment pour se rendre dans les bureaux d’enregistrement. Nous les invitons à se mobiliser massivement durant ces derniers jours », a-t-il exhorté.

Les administrateurs maires ont été, pour leur part, invités à poursuivre les efforts engagés depuis le 1er septembre afin d’atteindre les objectifs fixés.

Interrogé sur une éventuelle prorogation du délai de clôture, Jean-Claude Etoumbakoundou a précisé que la décision relève des prérogatives du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, sur la base des constats remontés du terrain.

Cette évaluation intervient à quatre mois du scrutin présidentiel, prévu au début de l’année 2026.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Droits réservés.

Lutte contre l’insécurité : le Congo suspend l’importation des motos et machettes

30 octobre 2025 Publié à 15h26

Le ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation a annoncé, mardi,…

Savoir plus
Droits réservés.

Congo-PADC : un investissement de 445 milliards FCFA pour réduire les inégalités

30 octobre 2025 Publié à 11h53

Le Programme accéléré de développement communautaire (PADC) a été présenté mardi 28 octobre…

Savoir plus
AGL

Congo : AGL réussit la livraison de deux lions en provenance d’Afrique du Sud

30 octobre 2025 Publié à 09h04

Africa Global Logistics (AGL) Congo annonce le 29 octobre 2025, avoir réussi le…

Savoir plus