Congo : Relieef finance quatre projets pilotes pour l’insertion professionnelle des femmes

Les initiatives retenues concernent la pisciculture, le numérique, la couture et la pré-collecte des déchets.

Le projet Renforcer l’insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat des femmes (Relieef) vient de franchir une étape importante en République du Congo avec le financement de quatre projets pilotes pour un montant global de 26 millions de FCFA.

Sélectionnés à l’issue d’un processus rigoureux par un jury, ces projets s’inscrivent dans le cadre de la Plateforme formation et insertion professionnelle (PFIP). Ils visent à améliorer l’insertion professionnelle des jeunes, en particulier des femmes, et à réduire les inégalités de genre.

« Nous avons mis à disposition un budget et avons demandé à chaque acteur de présenter un projet susceptible de dynamiser le consortium formation et emploi. L’idée n’est pas d’offrir un budget colossal pour peu d’impact, mais de générer des résultats concrets. Tous les membres de la plateforme vont jouer leur partition », a expliqué Mariana Vallo Do Campo, cheffe régionale de Relieef.

Chaque projet bénéficie d’un financement de 10 000 euros, soit 6,5 millions de FCFA. À l’issue de l’atelier « Salon emploi pour les actions pilotes Relieef », Mariana Vallo Do Campo s’est dite satisfaite du chemin parcouru et confiante pour la suite : « Ces projets pilotes constituent un jalon essentiel pour la PFIP au Congo. Nous attendons maintenant l’institutionnalisation de la plateforme par le ministère de la Jeunesse. »

Parmi les lauréats, le projet numérique porté par Ronnie Nsaffou-Batchi prévoit la formation et l’insertion de 35 femmes dans les métiers du numérique. « Nous avons travaillé pendant longtemps sur ce projet. Sa sélection est pour nous une grande fierté », a-t-il déclaré.

Présent dans quatre pays d’Afrique centrale – Congo, Cameroun, République démocratique du Congo et République centrafricaine – Relieef est financé par l’Agence française de développement (AFD). Le programme est mis en œuvre par deux ONG, Essor et l’IECD (Institut européen de coopération et de développement), et ambitionne de réduire les inégalités de genre en matière de formation et d’insertion professionnelle.

La PFIP au Congo regroupe l’ensemble des acteurs clés de l’écosystème – institutions publiques, ONG, patronat, entreprises et ministère de la Jeunesse – pour renforcer la synergie en faveur de l’emploi des jeunes et des femmes.