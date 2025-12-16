Congo-redevance audiovisuelle : plus de 1,5 milliard FCFA reversé au trésor en 2024

La séance de questions orales avec débat au gouvernement, organisée le 12 décembre par le Sénat, a permis d’aborder plusieurs préoccupations majeures liées à la gestion des ressources publiques et à la mise en œuvre des projets de développement.

De l’utilisation de la redevance audiovisuelle (RAV) à la construction des infrastructures routières et énergétiques, en passant par l’accès à l’eau potable et la fiscalité sectorielle, les échanges ont été jugés fructueux par l’exécutif comme par la chambre haute du Parlement.

Interpellé sur le non-reversement récurrent de la Redevance audiovisuelle aux services publics, malgré son recouvrement systématique par Énergie électrique du Congo (E²C), le chef du gouvernement a tenu à dissiper les inquiétudes. Il a assuré que la RAV est effectivement perçue et reversée au Trésor public, reconnaissant toutefois l’existence de dysfonctionnements au niveau de la chaîne de gestion financière.

Conduite par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, la délégation gouvernementale comprenait cinq ministres sur les onze interpellés. Les travaux se sont déroulés sous la coordination du président du Sénat, Pierre Ngolo, dans un climat de dialogue marqué par la recherche de réponses précises aux interrogations des sénateurs.

« Je confirme que la RAV est bel et bien perçue par E²C lorsque les usagers s’acquittent de leurs factures et que les ressources sont reversées au Trésor public », a déclaré Anatole Collinet Makosso. Selon les données comptables fournies par E²C, les reversements au titre de la RAV se sont élevés à 1,508 milliard de FCFA en 2024. Pour l’année 2025, à fin octobre, le montant reversé atteint 757,793 millions de FCFA. Le Premier ministre a par ailleurs rappelé que la loi de finances 2025 prévoit une répartition de ces ressources à hauteur de 60 % pour le financement de l’électrification rurale et au profit d’E²C, et de 40 % pour les organes de presse publics.

La séance a également été marquée par les préoccupations liées au retrait de certains projets structurants du budget de l’État, exercice 2026, au détriment du département de la Likouala. Le sénateur Venance Mania a notamment évoqué l’absence de projets de construction de barrages hydroélectriques, de ponts sur les rivières Libenga et Motaba, ainsi que les travaux de la route Epena–Impfondo–Dongou.

En réponse, le Premier ministre a assuré que le gouvernement poursuit la réalisation des études de faisabilité nécessaires avant le lancement effectif des travaux. Il a souligné que ces études constituent un préalable indispensable pour garantir la viabilité technique et financière des projets, réaffirmant ainsi l’engagement de l’exécutif à promouvoir un développement équilibré et durable sur l’ensemble du territoire national.

Au terme de cette séance, les échanges ont permis de renforcer le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale, tout en offrant à l’exécutif l’occasion de clarifier sa vision et ses priorités en matière de gouvernance publique et de développement des infrastructures.