Congo-Présidentielle de mars 2026 : la force publique mobilisée pour une sécurité optimale

La sécurisation de l’élection présidentielle prévue en mars 2026 constitue la priorité majeure de l’action de la Force publique pour l’année en cours.

Selon le CEMG, une conférence initiale de planification a déjà permis de définir le cadre opérationnel et le dispositif de soutien aux organes en charge du processus électoral. Dans l’attente des orientations du président de la République, chef suprême des armées, la Force publique se prépare activement afin de garantir un scrutin apaisé, sécurisé et conforme aux normes républicaines.

Dressent le bilan des activités menées en 2025, le général Guy Blanchard Okoï a indiqué que les opérations de recrutement et d’incorporation du contingent 2023 se sont déroulées dans le strict respect des textes réglementaires en vigueur. Il a précisé que les jeunes recrues issues de la vague A ont déjà été affectées au sein des corps de troupes pour y poursuivre leur formation de spécialité, tandis que celles de la vague B suivent actuellement une formation complémentaire. Les recrues de la dernière vague, quant à elles, sont engagées dans la formation commune de base.

Concernant la police et la gendarmerie, les jeunes incorporés ont été présentés au drapeau à l’issue de leur formation initiale et entameront prochainement une formation professionnelle d’une durée de douze mois. Par ailleurs, l’opérationnalisation de la première compagnie du génie travaux se poursuit, tandis que le processus d’acquisition d’équipements et de matériels est déjà engagé.

Dans le cadre du renforcement du lien armée-nation, la Force publique continue d’apporter un appui notable aux actions d’assainissement dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, contribuant ainsi à l’amélioration du cadre de vie des populations.

L’année 2025 a également été marquée par la célébration du 50ᵉ anniversaire de l’intégration des femmes au sein de la Force publique. À cette occasion, le Cemg a salué l’engagement et le professionnalisme des femmes en uniforme qui, a-t-il souligné, œuvrent sans relâche au service de la nation.

Sur le plan sécuritaire, les forces de sécurité intérieure ont renforcé les contrôles aux frontières grâce à la modernisation des infrastructures techniques et à l’interconnexion des postes frontaliers. Cette dynamique a permis une meilleure régulation des flux migratoires ainsi que la saisie et la destruction de quantités importantes de produits illicites.

Le général Guy Blanchard Okoï est également revenu sur le lancement, le 3 novembre 2025 à Oyo, du projet de création d’une académie internationale de lutte contre la criminalité environnementale. Cette initiative, a-t-il souligné, constitue un outil stratégique pour le renforcement des capacités nationales et africaines en matière de prévention et de répression des crimes environnementaux.

Enfin, le chef d’état-major général a salué l’excellence de la coopération en matière de défense et de sécurité entre le Congo et ses partenaires internationaux, rappelant l’engagement du pays dans la sécurité collective au-delà de ses frontières.

Clôturant son discours, le général Guy Blanchard Okoï a réaffirmé l’engagement indéfectible de la Force publique à défendre l’intégrité territoriale et à protéger les populations dans le respect des institutions républicaines et de son serment.