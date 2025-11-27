Congo-Présidentielle 2026 : Anguios Nganguia-Engambé candidat du PAR

La désignation est intervenue le 25 novembre, à Brazzaville, à l’issue d’un scrutin interne réunissant les représentants du parti venus des douze départements du Congo et de la diaspora en France.

Le Parti pour l’Action de la République (PAR) a officiellement porté son président-fondateur, Anguios Nganguia-Engambé, à la candidature de l’élection présidentielle de 2026. Selon le rapporteur des travaux, Berna Rudiane Makoumbou, quatre prétendants étaient initialement en lice. Toutefois, trois d’entre eux n’ayant pas rempli les critères requis pour participer à la compétition, seul le président national du PAR a finalement été maintenu comme candidat.

Sur les 1 814 participants constituant le corps électoral, 1 769 ont accordé leur confiance à Anguios Nganguia-Engambé, tandis que 45 électeurs se sont abstenus.

« Après dépouillement des suffrages, le comité d’organisation déclare Monsieur Anguios Nganguia-Engambé élu à l’unanimité pour représenter notre formation politique à l’élection présidentielle », indique le compte rendu du congrès.

En recevant ce soutien, le leader du PAR se prépare à briguer pour la quatrième fois la magistrature suprême, après trois tentatives infructueuses lors des scrutins de 2009, 2016 et 2021. Il entend ainsi poursuivre son engagement dans l’opposition et défendre la vision de son parti, créé en mars 2010, autour d’un projet axé sur la justice sociale, la transparence démocratique et le développement national.

Les militants du PAR affirment vouloir intensifier la mobilisation dans les prochains mois afin d’offrir à leur candidat toutes les chances de succès lors de cette nouvelle bataille électorale.