Congo : près de 650 jeunes en lice pour intégrer le Centre national de formation en statistique

À Brazzaville et dans quatre autres localités du pays, 645 candidats, majoritairement des bacheliers scientifiques, composent depuis le 24 septembre pour décrocher une place au Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP).

Le ministre de l’Économie, du Plan et de l’Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, et sa collègue de l’Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, ont lancé le concours qui marque l’entrée dans l’année académique 2025-2026. Répartis entre Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Owando et Ouesso, les candidats affrontent des épreuves exigeantes en mathématiques, dissertation et contraction de texte.

À Brazzaville, où l’affluence est la plus forte avec 570 candidats, deux parcours sont proposés : le cycle BTS et la licence en statistique et planification. La participation féminine atteint cette année 40 %, signe d’un progrès notable.

Les admis bénéficieront d’une formation de haut niveau, alliant rigueur technique et esprit critique, pour devenir statisticiens et planificateurs, un corps stratégique appelé à fournir au pays les données nécessaires à l’élaboration de ses politiques de développement.

Créé en 2023, le CNFSDP a déjà formé une première cohorte en 2024. Avec cette deuxième édition, l’établissement confirme son rôle central dans le développement du capital humain et dans la production des données statistiques, devenues aujourd’hui la véritable « matière première » du développement.