Congo-Pool : la jeunesse réclame la création de Zones agricoles protégées

Dans un appel solennel au président de la République, la Coalition des associations unies pour la paix et le développement du Congo (Caupdc) demande l’implantation des Zones agricoles protégées (ZAP) dans le département du Pool.

Leur appel a pour objectif d’offrir aux jeunes des perspectives économiques et renforcer la cohésion sociale dans cette région marquée par les séquelles des conflits armés. Rassemblés au sein de la Coalition des associations unies pour la paix et le développement du Congo (Caupdc), plusieurs jeunes natifs du département du Pool ont exprimé leur souhait de voir leur territoire bénéficier des Zones agricoles protégées (ZAP), un programme lancé par le président Denis Sassou N’Guesso pour stimuler l’économie rurale. Par la voix de leur vice-président, Fiston Mathat, ils ont récemment appelé le chef de l’État à étendre ce dispositif à leur région.

« Depuis que le chef de l’État a lancé les Zones agricoles protégées, le département du Pool n’en a pas encore bénéficié. Au-delà de l’impatience qui nous anime, nous sollicitons très respectueusement son indulgence pour que ce grand projet agricole soit enfin implanté dans notre département », a déclaré Fiston Mathat.

Selon la Caupdc, les ZAP représentent une véritable opportunité de relance socio-économique pour les jeunes du Pool, longtemps confrontés à l’instabilité et au chômage. L’organisation souhaite voir les jeunes désœuvrés s’investir dans des activités agricoles et agropastorales afin de subvenir à leurs besoins et participer activement au développement local.

« Ces projets ont transformé la vie de milliers de jeunes ailleurs dans le pays. Nous espérons que notre tour viendra bientôt », a insisté le porte-parole.

Au-delà de cette revendication, la Caupdc a réaffirmé son soutien indéfectible au président Denis Sassou N’Guesso. Elle a même appelé le chef de l’État à se porter candidat à l’élection présidentielle de 2026, promettant une large mobilisation de ses membres pour soutenir sa candidature.

« À l’occasion de la présidentielle de 2026, nous lui témoignerons notre reconnaissance par un soutien multiforme, comme lors du référendum constitutionnel de 2015 et des scrutins présidentiels de 2016 et 2021 », a rappelé Fiston Mathat.

Pour amplifier son action, la Caupdc entend travailler en synergie avec d’autres mouvements favorables à la politique du président de la République, notamment le réseau « Patriarche » dirigé par Digne Elvis Tsalissan Okombi.

La Coalition se présente ainsi comme un acteur déterminé à accompagner les politiques de développement, de paix et de réconciliation nationale, tout en œuvrant à l’autonomisation des jeunes du Pool.