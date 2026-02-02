Congo : Pointe-Noire réunit 600 acteurs du pétrole et du gaz

Organisé par Afrikan Campus Academy, ce séminaire a confirmé l’importance du dialogue entre décideurs publics, entreprises, experts et acteurs locaux dans la transformation et la gouvernance du secteur énergétique.

Plus de six cents acteurs publics et privés se sont retrouvés à Pointe-Noire pour un séminaire de haut niveau consacré aux enjeux, défis réglementaires et perspectives du secteur pétrolier et gazier. Durant ces assises, les participants ont exploré un large éventail de thématiques, allant de la fiscalité et de la comptabilité pétrolières et gazières aux questions liées aux contrats pétroliers, au contenu local et à la transition énergétique.

Pour Yvon Boudoumbou, directeur général d’Afrikan Campus Academy, « la construction de la confiance est l’enjeu central de ces panels. La comptabilité et la fiscalité constituent le socle indispensable pour accroître la valeur ajoutée nationale et faire de l’audit un véritable levier d’amélioration de la performance, au-delà de sa fonction de contrôle ».

Présente en France et en Afrique, Afrikan Campus Academy se positionne ainsi comme un catalyseur de compétences et de réflexion stratégique au service du développement économique africain.

La SNPC, sponsor officiel de l’événement, a réaffirmé son engagement en faveur d’un secteur énergétique performant et durable. Son directeur général, Maixent Raoul Ominga, a présenté les grandes orientations stratégiques de l’entreprise, articulées autour de trois axes : accompagner la transformation et la transition de la production existante, renforcer la confiance des investisseurs aux côtés de l’État, et positionner la SNPC à l’avant-garde de la transition énergétique.