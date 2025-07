Congo : plus de 800 000 ménages seront électrifiés d’ici 2030

C’est l’objectif que vise le projet « Electricité pour tous » encore appelé « Pacte national de l’énergie ».

La capitale congolaise a servi de cadre mardi 22 juillet, à un atelier de validation du « Pacte national de l’énergie » encore appelé projet « Electricité pour tous ». La rencontre a réuni les secteurs du secteur de l’électricité. Le projet a pour objectif de de connecter plus de 800 000 ménages, à l’horizon 2030, dans toutes les localités de plus de 1000 habitants.

Le projet « Electricité pour tous » sera soumis à la Banque mondiale dans le cadre de la Mission 300, et signé à New York au mois de septembre, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. A noter qu’il est mis en adéquation avec des partenaires techniques et financiers, dont le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), le Fonds monétaire international, la Fondation Rockefeller.

Il s’appuie sur le développement des énergies renouvelables (Solaire, hydroélectricité, hydrolienne, biomasse) ; l’extension du réseau électrique national ; la promotion de solutions hors-réseau innovantes ; et une politique tarifaire juste, équitable et durable réduisant les pertes commerciales. Sa mise en œuvre se fera à travers une approche progressive, participative et inclusive permettant de garantir l’accès universel à une électricité fiable, abordable et propre d’ici à 2035.