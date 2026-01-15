Congo : plus de 3700 passeports établis mais jamais retirés

Alors que l’accès au passeport demeure un enjeu majeur pour de nombreux Congolais, un constat pour le moins paradoxal émerge des chiffres officiels du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.

À ce jour, 3 719 citoyens congolais n’ont toujours pas retiré leurs passeports, pourtant établis et disponibles dans les différentes administrations compétentes.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ces documents de voyage, indispensables à la mobilité internationale, dorment parfois depuis de très longues années. Selon les données communiquées, trois passeports non retirés remontent à 2002, un à 2012, sept à 2019 et seize à 2020. À partir de 2021, la tendance s’est accentuée de manière progressive, pour atteindre un pic préoccupant en 2025, avec 556 passeports non récupérés en une seule année.

Une situation d’autant plus étonnante que cette même année 2025 a été marquée par une vive crise du passeport, ayant suscité de nombreuses revendications et plaintes de la part des citoyens confrontés aux lenteurs et aux difficultés d’obtention du précieux sésame.

En France, des mesures importantes ont pourtant été mises en place pour faciliter l’accès au passeport CEMAC. Depuis le 15 mars 2018, sous l’impulsion de l’ambassadeur Rodolphe Adada, un centre de capture des données biométriques a été installé à l’ambassade de la République du Congo à Paris. Cette innovation permet aux ressortissants congolais résidant en France d’effectuer leurs démarches sur place, sans avoir à se rendre à Brazzaville. Les données biométriques collectées sont ensuite transmises de manière sécurisée à la préfecture de Brazzaville pour la production des passeports.