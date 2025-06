Congo-Partenariat Figa-Ajuds : 150 commerçants bénéficient du crédit Kolisa

Cette action s’inscrit dans le cadredu programme Kolisa initié par l’Association des jeunes unis pour le développement et la solidarité (Ajuds).

Environ 150 femmes commerçantes et entrepreneurs du secteur informel du marché Maman Mboualé, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, ont bénéficié mardi 03 juin du crédit kolisa. C’est une action initiée par l’Ajuds à travers le programme Kolisa et soutenu financièrement par le Fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement (Figa).

Le programme Kolisa est destiné à œuvrer pour le développement socio-économique national en général. Il vise à renforcer l’autonomie des femmes et hommes du secteur informel en leur offrant des crédits à des conditions adaptées à leurs besoins, sans les lourdeurs habituelles du système bancaire classique.

Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative du figa et de l’Ajuds qu’elles perçoivent comme une marque de reconnaissance de leur rôle dans la vie économique du pays. Elles ont profité de l’occasion pour souligner leur volonté de réussir et considèrent ce soutien non pas comme une aide mais comme un levier pour consolider leurs activités et améliorer les conditions de vies de leurs familles.