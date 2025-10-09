Congo-Parlement : une session budgétaire stratégique en préparation

Finances, réformes électorales et nouvelles agences au menu des débats qui s’ouvre le 15 octobre prochain.

Le ton est donné pour la prochaine session budgétaire du Parlement congolais. Réunis à Brazzaville, les présidents des deux chambres ont dévoilé un programme législatif particulièrement dense, dominé par l’examen des projets de loi de finances et plusieurs réformes d’importance nationale. L’ouverture officielle de cette session ordinaire est prévue pour le 15 octobre.

La 7ᵉ conférence des présidents au Sénat a retenu douze affaires à inscrire à l’ordre du jour, dont onze nouvelles. Outre les traditionnels projets de loi financiers – budget 2026, collectif budgétaire 2025 et règlement du budget 2024 – les sénateurs auront à examiner : une révision de la loi électorale, texte clé dans le contexte politique actuel ; une modification de la loi sur l’Institut national de recherche forestière ; ainsi qu’une proposition de loi relative à la santé de la reproduction.

La réunion, présidée par Pierre Ngolo, s’est tenue en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, traduisant l’importance accordée par l’exécutif à cette étape préparatoire.

À l’Assemblée nationale, la 10ᵉ conférence des présidents a, elle aussi, dévoilé un calendrier ambitieux. Outre l’examen des textes financiers et du budget propre de l’institution pour 2026, les députés se pencheront sur : le projet de loi modifiant la loi électorale ; la création de l’Agence congolaise de radioprotection et de sûreté nucléaire ; la proposition de loi sur la commémoration des victimes de la traite négrière transatlantique et le retour de leurs descendants ; la mise en place de l’Agence nationale d’appui à la décentralisation et au développement local ; ainsi que celle de l’Agence congolaise des affaires maritimes.

Présidant la conférence, Isidore Mvouba a insisté sur le rôle déterminant de cette étape dans la bonne tenue de la session budgétaire :

« Nous avons concocté quelques affaires d’importance que nous soumettons à votre examen et à votre approbation. Il y a des questions diverses qui vont et viennent ; j’espère que ce sera leur dernière pérégrination », a-t-il lancé devant ses pairs et le Premier ministre.

Le président de l’Assemblée nationale a également salué l’opération “salutaire” menée par la force publique contre les “kulunas” et “bébés noirs”, des bandes de jeunes délinquants. Une action largement soutenue par la population, a-t-il souligné.