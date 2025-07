Congo-Owando : la santé pour tous au cœur d’une campagne de soins gratuits

Depuis le 23 juillet, l’hôpital général 31-juillet d’Owando, chef-lieu du département de la Cuvette, vibre au rythme d’une vaste opération sanitaire baptisée « Opération coup de poing santé ». Cette campagne, qui prendra fin le 2 août, offre des soins médicaux gratuits à la population locale et aux habitants des villages environnants.

Menée par un corps médical pluridisciplinaire venu de Brazzaville, de Pointe-Noire, de France et d’autres structures sanitaires nationales, l’initiative est portée par la Dynamique Owando Pluriel (DOP), en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population. Les professionnels de santé, reconnaissables à leurs blouses frappées du slogan « Toute la population d’Owando unie pour des meilleures perspectives », consultent gratuitement les patients et assurent leur orientation vers des spécialistes selon les pathologies identifiées.

Les consultations ont permis de diagnostiquer de nombreuses affections : diabète, pneumopathie, paludisme mal traité, maladies cardiovasculaires, rénales, ou encore gynécologiques. Des échographies, interventions chirurgicales et suivis médicaux sont assurés sans condition, au grand soulagement des bénéficiaires.

Présent à l’événement, Mgr Victor Abagna Mossa, évêque de l’archidiocèse d’Owando, a salué l’initiative et n’a pas hésité à se faire consulter. Plusieurs patients ont témoigné de la qualité des soins reçus, affirmant avoir retrouvé la santé après des opérations d’appendicite, de hernie ou d’autres affections, tout en appelant à la pérennisation de ce type d’actions.

L’initiative a reçu le soutien de plusieurs députés. Pour Christian Ernest Makosso, élu de Tchiamba Nzassi, cette opération répond à la vision du chef de l’État, Denis Sassou N’Guesso : « Sans la santé, rien n’est possible. Le député d’Owando a su répondre à un besoin essentiel. » Sa collègue de Banda, Yacine Koumba, s’est engagée à s’inspirer de cette expérience pour l’adapter à sa propre circonscription. Même son de cloche chez Blaise Ambeto, député de Ngoko, qui a salué l’élan lancé par la DOP.

Le député Joël Abel Owassa, coordonnateur de la DOP, a souligné que cette campagne s’inscrit dans l’engagement de son mouvement à accompagner les actions concrètes du chef de l’État. Il a également rappelé que cette opération coïncide avec le cinquantenaire de l’hôpital général d’Owando, une occasion de renforcer les liens entre l’établissement et la communauté locale.

Le directeur général de l’hôpital, le Dr Dominique Obissi, a insisté sur l’impact d’un accès gratuit à des soins de qualité : « Soulager les douleurs, améliorer l’espérance de vie et participer au développement du pays. » Quant à la préfète de la Cuvette, Berthe Bassinga Nganzali, elle a plaidé pour un renforcement des capacités de l’hôpital, afin de mieux répondre aux besoins croissants de la population.