Congo-Oman : vers un nouvel axe de coopération diplomatique et économique

En visite de travail à Mascate, le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis…

Publié par Partenaire
le: 16 septembre 2025

En visite de travail à Mascate, le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, a annoncé la mise en place prochaine d’un cadre de coopération entre les deux pays.

 

« Cette audience nous a permis de faire un tour d’horizon des relations diplomatiques entre nos deux pays. Grande a été ma surprise d’apprendre qu’à ce jour, il n’existait pas encore de relations diplomatiques établies entre la République du Congo et le Sultanat d’Oman. C’est donc un nouvel axe de coopération que nous sommes amenés à ouvrir », a déclaré le ministre congolais au terme de son entretien avec son homologue omanais, Badr Albusaidi, chef de la diplomatie du Sultanat.

Lors de cette rencontre, Denis Christel Sassou Nguesso a remis à son interlocuteur un message du président Denis Sassou N’Guesso, destiné à Sa Majesté le Sultan Haïtham Bin Tarik. Ce geste diplomatique marque la volonté du Congo d’élargir son champ de partenariats, notamment avec les pays de la péninsule Arabique.

Les deux parties ont convenu de mettre en place, dans les meilleurs délais, un accord-cadre de coopération. Ce document de référence servira de base pour le développement de futurs accords sectoriels dans des domaines variés tels que l’économie, l’énergie, le commerce, l’éducation et la culture.

Cette initiative ouvre la voie à un rapprochement stratégique entre Brazzaville et Mascate, porteur de nouvelles opportunités de développement et d’échanges bilatéraux.

