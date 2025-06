Congo-Mer et eaux continentales : une stratégie nationale en élaboration

Les travaux de l’atelier de validation Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales s’est ouvert lundi 02 juin 2025, à Brazzaville.

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de l’atelier de validation de la « Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales ». Selon Charles Richard Mondjo « Notre objectif, à travers cet atelier, est d’établir un cadre d’actions commun et cohérent pour la politique maritime, littorale et des eaux continentales. Il s’agit de définir ensemble les orientations, les programmes et les mesures qui permettront de favoriser la croissance d’une économie maritime et fluviale durable, capable de répondre aux enjeux sécuritaires, sociétaux et environnementaux de notre pays ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





En cours de validation, la stratégie devra promouvoir des mesures d’adaptation et de résilience, notamment la protection du littoral, le système d’alerte précoce contre les inondations, les aménagements portuaires et fluviaux tenant compte de l’évolution du climat ; la gestion écosystémique des pêches.

La « Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales » s’intègre aux initiatives régionales et continentales existantes car le Congo est partie prenante des stratégies africaines dans le domaine maritime

L’atelier est organisé par le Secrétariat permanent du Comité interministériel de l’action de l’État en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck. Ouvert le 2 juin dernier, l’atelier s’achève vendredi 06 juin 2025. Plusieurs partenaires en la matière de la République du Congo y prennent part.