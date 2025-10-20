Congo : Maixent Raoul Ominga reconduit à la tête de la SNPC

Le directeur général entame un nouveau mandat marqué par l’ouverture vers les énergies renouvelables.

Maixent Raoul Ominga nommé jeudi 16 octobre à la direction générale de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), par un décret présidentiel. Cette reconduction, intervenue dans le cadre des nouveaux statuts de l’entreprise approuvés par le Conseil des ministres le 7 octobre à Oyo

Diplômé en comptabilité et en gestion de l’Institut supérieur de l’entreprise de Montpellier, Maixent Raoul Ominga connaît la maison pour y être entré à la SNPC en 2001. Il a gravi tous les échelons jusqu’à devenir directeur général en 2018, après avoir occupé les fonctions de directeur général adjoint chargé des finances et de la comptabilité.

De nouveaux défis dans un contexte énergétique en mutation

La réforme récente des statuts de la SNPC élargit désormais son champ d’action aux énergies renouvelables. Une évolution stratégique qui positionne l’entreprise comme un acteur clé de la transition énergétique nationale. Selon les nouvelles dispositions, le mandat du directeur général passe à cinq ans, renouvelable, afin d’assurer la continuité des grands projets engagés.

Ce nouveau mandat place ainsi Maixent Raoul Ominga face à de nouveaux défis notamment poursuivre la modernisation de la société, renforcer la transparence et la gouvernance interne, tout en préparant la SNPC à jouer un rôle de premier plan dans la diversification énergétique du Congo.

Fort de l’expérience acquise et de la confiance renouvelée du chef de l’État, Maixent Raoul Ominga entame cette nouvelle phase avec pour ambition de consolider les acquis et d’inscrire la SNPC dans la dynamique de transformation économique.