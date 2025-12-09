Congo : l’opposition de l’intérieur et de la diaspora convoque un colloque national

L’opposition congolaise de l’Intérieur et de la Diaspora annonce la tenue d’un important colloque national prévu les 12, 13 et 14 décembre 2025 dans la capitale congolaise.

Placée sous le thème : « La gouvernance électorale, la crise multidimensionnelle, l’insécurité galopante, l’explosion de l’intolérance politique et la dérive autoritaire du pouvoir », cette initiative se veut un cadre d’analyse lucide et de propositions constructives face à la situation politique et sociale du pays.

Selon les organisateurs, ce colloque réunira des acteurs politiques, des membres de la société civile ainsi que des représentants de la diaspora congolaise engagés pour une alternance démocratique et pacifique. Une tribune explicative de cette démarche sera également publiée le 9 décembre 2025 sur la plateforme Lumière Aurange et sur d’autres supports médiatiques.

Ouvert à toutes les forces vives nationales, ce rendez-vous ambitionne de poser les jalons d’un dialogue inclusif, dans un contexte marqué par des tensions politiques croissantes. À travers cette initiative, les organisateurs appellent à la mobilisation collective pour un Congo plus juste, plus libre et plus démocratique.

Le colloque est organisé sous l’égide du Collectif des signataires de la Lettre ouverte au président de la République du 2 juillet, conduit par Mathias Dzon.