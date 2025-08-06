Congo : l’hôpital de l’amitié reçoit un don d’une valeur de plus de 27 millions de FCFA

C’est un don qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la Chine et le Congo.

La Chine a fait un don à l’hôpital de l’amitié sino-congolaise de Mfilou dans le 8e arrondissement. Il est constitué de médicaments anti-inflammatoires et anti-palustres, d’antibiotiques et d’équipements médico-chirurgicaux d’une valeur totale de 27,51 millions FCFA. C’est le chef de la mission médicale chinoise, Wang Zhitao, a remis mardi 05 août, à Brazzaville, un don au directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la population, Donatien Moukassa.

Ce don de la Chine qui s’inscrit dans le cadre de la coopération en les deux pays, va contribuer à l’augmentation de la capacité en médicaments de la pharmacie et au renforcement du plateau technique en vue d’une bonne prise en charge des malades.

Après la réception du don, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la population, Donatien Moukassa l’a acheminé à l’hôpital de l’amitié sino-congolaise de Mfilou où il a été remis au directeur de cet établissement sanitaire, Roger Oyeré.