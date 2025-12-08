Congo : les taximen au cœur de la lutte contre le diabète avec le concours « Taxi Bomoyi »

L’Association Marcher Courir pour la Cause (MCPLC) a procédé, le 4 décembre dernier, au lancement officiel du concours du meilleur taximan, ambassadeur de la lutte contre le diabète, baptisé « Taxi Bomoyi », à la station TotalEnergies du Centre sportif de Brazzaville.

À travers cette initiative citoyenne, l’association entend mobiliser les chauffeurs de taxi comme de véritables relais communautaires dans la lutte contre le diabète, une pathologie devenue un véritable enjeu de santé publique. L’objectif vise à transformer chaque course en un moment de sensibilisation, en informant les clients sur les risques du diabète, ses causes, ses conséquences, ainsi que les comportements à adopter pour s’en prémunir, notamment la pratique régulière du sport.

Le concept de Taxi Bomoyi repose sur un principe simple à savoir, à chaque trajet, le chauffeur doit aborder le thème du diabète avec ses passagers. À la fin de la course, le client est invité à évaluer la prestation du taximan par l’envoi d’un SMS à un numéro dédié. Ces messages permettront d’établir un classement des chauffeurs les plus engagés. « Nous allons comptabiliser les SMS et établir un classement des meilleurs taximen », a expliqué Rodrigue Dinga Mbomi, président de la MCPLC.

Pour soutenir cette campagne, TotalEnergies, partenaire de l’événement dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises, a mis à la disposition de l’association cinq stations-service, notamment celles du Centre sportif, de Kizito, Mazala, Loutassi et du Château d’eau. L’entreprise a également offert vingt cartes de carburant, donnant droit à 20 litres d’essence ou 25 litres de gasoil, pour une valeur estimée à 15 000 francs par jour.

Afin d’assurer le succès de l’opération, la MCPLC a déployé sept enquêteurs chargés de mobiliser les chauffeurs de taxi. Chaque enquêteur devra convaincre au moins dix taximen par jour, avec pour objectif d’atteindre 500 participants d’ici la fin du concours, prévue le 24 décembre. Cette campagne de proximité couvrira plusieurs zones, de Madibou à Kintélé, afin de toucher un large public.