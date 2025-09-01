Congo : les nouveaux bacheliers visitent le projet Môle Est à Pointe-Noire

Le 28 août 2025, plus de 30 nouveaux bacheliers et leurs accompagnateurs ont visité le terminal à conteneurs de Pointe-Noire et le projet Môle Est de Congo Terminal. Une journée riche en découvertes et interactions pour ces jeunes en quête d’orientation professionnelle.

La visite a débuté à la direction d’exploitation où ils ont assisté à une présentation vidéo du terminal à conteneurs et du projet Môle Est. Ce moment d’introduction leur a permis de mieux comprendre les enjeux logistiques, économiques et techniques des infrastructures portuaires. Les bacheliers ont ensuite eu l’occasion d’interagir avec le Responsable de la planification, qui a répondu à leurs nombreuses questions. Un échange constructif qui a permis d’éclairer les élèves sur les métiers du port et les défis quotidiens liés à la gestion des flux de marchandises.

Ils ont ensuite parcouru le quai en construction au Môle Est, bénéficiant d’explications détaillées sur les travaux en cours, les équipements à venir et les ambitions portées par ce projet stratégique pour le développement économique du pays et de la sous-région. “Lors du forum d’orientation post baccalauréat organisé par Kimia Events Team, j’ai opté pour la gestion des ressources humaines. Je ne m’imaginais pas exercer mon métier même dans des environnements aussi passionnants comme le port de Pointe-Noire. Cette visite m’a fait aimer mon métier davantage au point de réaliser sa place dans les entreprises” explique Beraca Telombila, bachelière.

« Il est essentiel de transmettre notre passion du métier et de faire découvrir aux jeunes les coulisses du port. Ce sont peut-être nos futurs collègues ou les ingénieurs de demain » estime Serge Batchi-Bouity, Responsable Planification Congo Terminal.

Accompagnés de guides expérimentés, les élèves ont parcouru les installations du terminal à conteneurs, observant de près le fonctionnement des portiques, des grues et l’organisation logistique. Les nouveaux bacheliers ont exprimé un intérêt marqué tout au long de la journée, posant de nombreuses questions, témoignant de leur curiosité et de leur motivation à apprendre davantage sur les métiers liés aux activités portuaires et à la logistique dans son

ensemble.