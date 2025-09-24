EN CE MOMENT


Congo : les nouveaux bacheliers en prison demandent une grâce présidentielle

Ils ont exprimé leur vœu samedi 20 septembre lors de la visite du directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel-…

le: 24 septembre 2025

Ils ont exprimé leur vœu samedi 20 septembre lors de la visite du directeur général de l’administration pénitentiaire, le colonel- major Jean Blaise Komo.

 

Les détenus de la maison d’arrêt et de correction de Brazzaville qui ont récemment été admis au baccalauréat générale, session de juin 2025, sollicitent une grâce présidentielle. Ils ont exprimé leur vœu samedi 20 septembre, lors de la visite du directeur général de l’administration pénitentiaire, le colonel-major Jean Blaise Komo.

Cette visite a été marqué par la remise des attestations de réussite aux examens d’État de cette année, notamment le Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE), le brevet d’études du premier cycle (BEPC) et le baccalauréat d’enseignement général aux lauréats détenus.

« Dans le souci de poursuivre notre scolarité, nous venons amplement auprès de votre haute responsabilité solliciter notre mise en liberté. Cette liberté sollicitée après notre brillant travail nous permettra d’accomplir l’un de nos rêves : celui de nous réinsérer dans la société et de contribuer à la construction du Congo de demain. Les années 2024 et 2025 ont été décrétées années de la jeunesse par son excellence monsieur le président de la République, Denis Sassou N’Guesso », a ainsi exprimé un des détenus après réception de son attestation de réussite.

Le colonel-major Jean Blaise Komo pour sa part, les a félicité du fait que malgré les conditions d’études et de détention pas toujours commodes, les prisonniers de la maison d’arrêt de Brazzaville ont pu satisfaire aux différents examens d’État. Ils les invitent à se préparer sérieusement pour cette nouvelle année académique.

