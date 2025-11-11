Congo : le PCT fixe la tenue de son 6e congrès ordinaire pour décembre à Brazzaville

Réunis en session extraordinaire les 9 et 10 novembre au Palais des congrès de Brazzaville, les membres du Comité central du Parti congolais du travail (PCT) ont arrêté les dates de la tenue du 6ᵉ congrès ordinaire et adopté le thème qui en guidera les travaux.

Attendu depuis plusieurs mois, cet important rendez-vous politique se déroulera du 27 au 30 décembre 2025 à Brazzaville. Les assises se tiendront autour du thème :

« Cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail dans l’unité, la cohésion et la discipline, en avant pour la consolidation de la paix, de l’unité nationale et la démocratie en vue de l’accélération de la marche vers le développement. »

Durant ces deux jours de travaux préparatoires, les membres du Comité central ont également adopté, avec amendements, les rapports des sept commissions thématiques du comité préparatoire et d’organisation du congrès. Ces rapports portaient notamment sur la politique, les questions sociales et culturelles, l’environnement et le développement durable, la doctrine économique et le financement du parti, la communication, les réformes institutionnelles et organisationnelles, ainsi que sur les mouvements associatifs et les unions catégorielles.

Les annexes, comprenant la charte, les statuts et le règlement intérieur du parti, ont également été validées.

S’exprimant à la clôture des travaux, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, s’est félicité du climat de sérénité et de cohésion ayant marqué les débats.

« Au regard des conclusions pertinentes auxquelles nous sommes parvenus, je reste convaincu que nous avons pris la bonne mesure des innovations préconisées. Ce thème traduit la fidélité à nos valeurs fondamentales et notre engagement constant pour le bien-être du peuple », a-t-il déclaré.

Le président du comité préparatoire a également exhorté les membres du Comité central à redoubler d’efforts pour la réussite des congrès fédéraux, étape décisive avant la tenue du congrès national.

« Les facteurs clés de notre succès – unité, cohésion, discipline et solidarité – doivent être incarnés par chacun de nous », a insisté Pierre Moussa, appelant les responsables politiques à jouer pleinement leur rôle d’encadrement sur le terrain.

En fixant définitivement le cap sur décembre, le Parti congolais du travail entre ainsi dans la dernière ligne droite de la préparation de son 6ᵉ congrès ordinaire, qui s’annonce comme un moment fort de réflexion, de renouvellement et de mobilisation pour l’avenir du parti.