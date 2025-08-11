Congo : le gouvernement fixe de septembre en octobre la révision des listes électorales

Dans un arrêté en date du 07 août dernier, le ministère de l’Intérieur a annoncé que la révision des listes électorales se tiendrait en septembre et octobre prochains.

Selon l’arrêté du ministère de l’Intérieur, l’opération de révision des listes électorales sur l’ensemble du territoire national va se dérouler du 1er septembre au 30 octobre 2025. Le même texte précise que l’élection présidentielle se tiendra le 22 mars 2026. Pour ce qui est des militaires, ils voteront cinq jours avant 22 mars 2026.

« Il est procédé, du 1er septembre au 30 octobre 2025, sur toute l’étendue du territoire national à la révision des listes électorales, en vue de l’élection présidentielle, scrutins des 17 et 22 mars 2026 », précise l’arrêté ministériel.

Jusqu’à présent deux personnalités ont déjà annoncé leur candidature à la présidentielle de 2026 notamment Destin Gavet, président du Mouvement républicain, a été investi par son parti en janvier. L’ancien chef rebelle, Frédéric Bintsamou, du Conseil national des républicains (CNR), connu sous le nom du Pasteur Ntumi, investi ce 19 juillet, par son parti.

Les partisans du Parti congolais du travail (PCT) appellent déjà le président sortant Denis Sassou Nguesso, à se représenter. Le prochain congrès du PCT sera organisé en fin d’année et devra se prononcer sur son investiture pour un cinquième mandat.

Pour rappel, lors de la précédente présidentielle, organisée les 17 et 21 mars 2021, le corps électoral congolais comptait 2 645 283 inscrits, dont 1 776 786 votants et 1 741 778 suffrages exprimés, soit un taux de participation de 67,17 %.