Congo : le Fonds mondial appelle à renforcer les financements domestiques pour la santé

L’objectif est de garantir la continuité des services de santé essentiels et préserver les progrès réalisés contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

La République du Congo a bénéficié depuis 2006, d’un financement cumulé de 284 millions de dollars soit environ 160,9 milliards de FCFA, du Fonds mondial pour soutenir la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Pour le cycle actuel de trois ans, l’appui s’élève à 71 millions de dollars, soit près de 39,8 milliards de FCFA.

Mais dans un contexte international marqué par la baisse des contributions de plusieurs partenaires au développement, le Fonds mondial encourage désormais le Congo à mobiliser davantage ses propres ressources.

« Le Fonds mondial vient en complément des efforts des pays récipiendaires. Le Sénat et le Parlement peuvent jouer un rôle essentiel pour faire avancer le plaidoyer en faveur d’un accroissement des financements domestiques », a expliqué Plaikessi Kouadjani, gestionnaire principal de portefeuille, lors d’une rencontre avec le président du Sénat.

Plaikessi Kouadjani a rappelé que les investissements du Fonds mondial ont permis : d’assurer des traitements antirétroviraux à 45 000 personnes vivant avec le VIH, de renforcer la prise en charge des patients atteints de tuberculose, de financer cette année la distribution de 2,7 millions de moustiquaires imprégnées contre le paludisme.