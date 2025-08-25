Congo : le comité de pilotage de YouthConnekt fait le point et trace la voie

Le comité de pilotage du Projet d’appui à l’intégration de la jeunesse au développement national, YouthConnekt Congo, a tenu sa session mandataire le 22 août à Brazzaville. Cette rencontre a permis d’évaluer les résultats déjà obtenus et de planifier les actions prioritaires pour les quatre prochains mois.

Plateforme panafricaine d’innovation, d’entrepreneuriat et de leadership, YouthConnekt est présent dans plus de 33 pays africains et même en Amérique latine. Lancé au Congo en juin 2022, le programme s’articule autour du projet gouvernemental « Projeunes », conçu comme un cadre de convergence entre les aspirations des jeunes, les politiques publiques et l’appui des agences du système des Nations unies.

La représentante résidente du Pnud, Adama Dian Barry, a salué les progrès réalisés : « Les actions menées dans le cadre de ce projet sont significatives et témoignent de l’impact concret et positif sur les bénéficiaires. Elles illustrent la pertinence des choix stratégiques et l’efficacité de l’approche collaborative », a-t-elle déclaré.

Parmi les réalisations phares figurent : l’élaboration et la remise du document de politique nationale de la jeunesse ; la formation de 1 200 jeunes filles aux métiers du numérique ; le lancement de la plateforme U-Report, déjà forte de plus de 36 000 jeunes inscrits et plus de 20 communautés créées ; la sensibilisation de 5 000 adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et reproductive via l’application Hello ADO et le site Tictacados ; la création de la plateforme numérique « Priorité jeunesse », outil de pilotage du PND Projeunes ;

la mise en œuvre, avec le patronat congolais (Unoc et UniCongo), d’une stratégie nationale pragmatique d’insertion professionnelle, visant 10 000 jeunes diplômés dont 5 000 filles. Déjà, plus de 2 400 jeunes ont été encadrés en trois mois, et 115 placés en stage.

Les prochaines étapes consisteront à consolider ces acquis et à élargir l’impact du programme, afin de renforcer l’intégration des jeunes dans la vie socio-économique du pays.