Congo : le CESE trace les orientations stratégiques de sa mandature 2025-2029

Les nouveaux membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ont tenu, le 31 octobre dernier à Brazzaville, leur première session ordinaire consacrée à la définition des grandes orientations de la mandature 2025-2029.

Placée sous la présidence d’Émilienne Raoul, cette séance de travail marque le lancement d’une nouvelle dynamique au sein de l’institution. Les conseillers ont passé en revue le plan stratégique de la mandature, dans le but d’en cerner les enjeux et de proposer, si nécessaire, des ajustements destinés à renforcer son impact.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« C’est une occasion pour nous de comprendre les objectifs fixés pour cette mandature et de voir dans quelle mesure nous pourrons y apporter des amendements. Nous croyons que le CESE s’engage désormais dans une véritable politique de développement », a déclaré Ugain Mikala Kaya, membre du CESE.

Conscients que la modernisation du CESE ne saurait se limiter à l’application de ses textes organiques, les participants ont insisté sur la nécessité de concevoir une vision stratégique à moyen terme, afin de garantir une meilleure efficacité institutionnelle.

« La flexibilité d’un plan stratégique nous permettra de nous adapter aux évolutions du contexte et aux nouvelles exigences, tout en maintenant un processus d’amélioration continue », a expliqué Wilfrid Magloire Obili, secrétaire général du CESE.

Le plan stratégique de la mandature 2025-2029 repose sur quatre orientations majeures notamment l’amélioration de la performance du CESE ; le renforcement du partenariat avec la société civile et les citoyens ; l’établissement d’un cadre de coopération avec les institutions disposant du pouvoir de saisine et de publication ; la transformation et le pilotage du changement au sein de l’institution.

À travers cette démarche, le CESE ambitionne d’instaurer une culture de planification et de gestion moderne, fondée sur la performance et la transparence.

« Les contributions des uns et des autres ont démontré que nous partageons la même ambition : faire du CESE une institution pleinement engagée dans le développement national et prête à jouer son rôle auprès des autres pouvoirs publics », a conclu la présidente Émilienne Raoul.

Rappelons que le Conseil économique, social et environnemental est une assemblée consultative placée auprès du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les différentes catégories socioprofessionnelles, de conseiller les pouvoirs publics et de participer à l’élaboration des politiques économiques, sociales et environnementales du pays.