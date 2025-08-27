SantéActualité



Congo : lancement d’un fonds d’urgence de riposte à l’épidémie de choléra

Une initiative de la Croix-Rouge Congolaise (CRC), avec le soutien technique et financier de la Fédération internationale des sociétés de…

Publié par journaldebrazza.com
le: 27 août 2025

Une initiative de la Croix-Rouge Congolaise (CRC), avec le soutien technique et financier de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

 

La République du Congo fait face depuis le 23 juin dernier, à une recrudescence des cas de choléra, principalement dans les départements de Brazzaville et du Congo-Oubangui. Pour renforcer la riposte à cette épidémie de choléra, la CRC avec le soutien technique et financier de la FICR, a procédé mardi 26 août à Brazzaville, au lancement officiel du Fonds d’urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF).

Selon les estimations, le pays enregistre en ce jour 500 cas à raison de 35 décès, soit un taux de létalité le plus élevé, qui demande l’urgence de l’action. C’est une information révélée par le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Donatien Mounkassa. A noter également que l’île Mbamou est l’épicentre de l’épidémie où les conditions sanitaires précaires et les mouvements de population entre les zones touchées et les pays voisins, notamment la République démocratique du Congo et l’Angola, favorisent une propagation rapide du virus.

Il s’est agi au cours de la cérémonie de lancement de ce fonds de présenter le plan d’action et d’informer les autorités nationales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs humanitaires, de l’engagement de la CRC, de la FICR, des institutions partenaires et de la société civile.

La représentante de l’Union européenne au Congo, Anne Marchal, présente à la cérémonie de lancement dudit fonds a souligné, par ailleurs, que l’UE a débloqué 220 mille euros qui représente approximativement 540 millions de FCFA.

