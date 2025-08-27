Congo : lancement du processus de conception des politiques nationales des PME

La démarche consiste à concevoir des stratégies en la matière, en vue de poser les jalons d’un développement inclusif des petites et moyennes entreprises dans le pays.

La ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l’Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a procédé au lancement processus d’élaboration des politiques nationales des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat (PMEA).

C’est un ensemble de directives, de programmes et d’actions stratégiques mis en place pour booster le développement, la croissance et la compétitivité des PMEA sur tout le territoire national. Ledit processus a pour objectif de créer un écosystème nécessaire à l’éclosion du secteur privé congolais, porteur de croissance et générateur d’emploi.

Le Congo entend entre autres renforcer l’écosystème d’appui aux entreprises et aux artisans ; faciliter l’accès aux financements, aux marchés et aux technologies ; valoriser les produits et services locaux et encourager l’innovation, la digitalisation et la formation continue.