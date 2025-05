Congo-lancement du Paje : accompagnement de 275 jeunes entrepreneurs

Le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Paul Valentin Ngobo, a lancé le 14 mai à Brazzaville les activités d’incubation de la première cohorte du Projet agriculture jeune et entrepreneuriat (Paje).

Dans le cadre des activités d’incubation de la première cohorte du Paje, 275 jeunes entrepreneurs vont recevoir des formations. Ce sont entre autres modules des techniques agricoles, la gestion, le markéting et l’éducation financière, ainsi qu’un encadrement rapproché et un accès à un écosystème de financements d’infrastructures et de marchés.

« Un incubateur n’est pas une simple formation. C’est une rampe de lancement vers le succès entrepreneurial. C’est un lieu où les idées deviennent des entreprises, les rêves des plans d’affaires et l’énergie la productivité », a indiqué le ministre de l’Agriculture.

Le Paje a signé des conventions avec Agri Congo et Samu sarl pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Le projet prévoit également de financer deux infrastructures essentielles : un abattoir moderne dans la zone agricole protégée de Bambou Mingali pour la production avicole et une provenderie pour un approvisionnement en aliments de qualité.

Le Paje vise entre autres 127 200 bénéficiaires directs, 3650 emplois créés, 25424 ménages impactés dans les départements cibles : Pool, Djoué-Léfini, Bouenza, Kouilou, Niari, Lékoumou, Plateaux, NKéni-Alima, Cuvette ainsi que le corridor Brazzaville-Pointe-Noire.

Financé à hauteur de 13,3 milliards de FCFA par le fonds international pour le développement agricole, ce projet devrait contribuer à la croissance économique du pays et à la promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes.