Congo : l’AN s’engage dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus

La Chambre basse du Parlement a organisé, mercredi 29 octobre à Brazzaville, une journée parlementaire dédiée à la sensibilisation de ces maladies.

Des experts médicaux, des parlementaires et des acteurs du secteur de la santé se sont réunis mercredi 29 octobre 2025, autour d’un même objectif : faire de la prévention une priorité nationale. Animée par les professeurs Judith Nsondé-Malanda et Clotaire Itoua du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, cette rencontre a permis d’exposer les caractéristiques, les facteurs de risque et les moyens de dépistage des deux cancers les plus meurtriers chez la femme. Le Pr Donatien Moukassa a, pour sa part, donné des orientations pratiques pour le dépistage précoce, rappelant que la survie dépend largement de la rapidité du diagnostic.

L’initiative a été menée en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le gouvernement. Prenant la parole, le représentant résident de l’OMS au Congo, Dr Vincent Dossou Sodjinou, l’a qualifiée de conforme à la Stratégie mondiale de lutte contre le cancer du sein 2021-2030. Il a toutefois déploré que, dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, les femmes soient souvent diagnostiquées à un stade avancé de la maladie.

Selon lui, ce constat s’explique par le manque d’informations sur le dépistage, la faiblesse du système de santé primaire et l’insuffisance des ressources financières.

Le Dr Dossou Sodjinou a, en outre, rappelé que le gouvernement congolais venait de valider l’introduction de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), principal agent responsable du cancer du col de l’utérus. Une campagne nationale de vaccination est prévue dans les prochains mois, ciblant les filles âgées de 10 à 14 ans.

« L’OMS espère que les députés ici présents travailleront dans leur circonscription à faire de cette campagne un succès. Votre implication dans la mobilisation des ressources locales et le renforcement des soins de santé primaires sera déterminante pour protéger les générations futures », a-t-il plaidé.

Au nom du président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba, le deuxième vice-président, Roland Bouiti Viaudo, a exprimé sa préoccupation face à la persistance de taux de mortalité élevés liés aux cancers féminins en Afrique. Il a également insisté sur la nécessité de briser le silence et la stigmatisation qui entourent ces maladies.