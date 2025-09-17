Congo : l’AN déterminée à soutenir les actions visant à atteindre l’égalité des sexes

C’est ce qui ressort de la déclaration de l’institution rendu public à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie.

L’Assemblée nationale congolaise réaffirme son attachement profond aux valeurs démocratiques, à la justice sociale et à la promotion des droits humains. A l’occasion de la journée mondiale qui s’est célébré lundi 15 septembre 2025, le 2e secrétaire de la chambre basse du parlement, Alain Pascal Leyinda a rendu public une déclaration de l’institution.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le thème retenu cette année, est « Atteindre l’égalité des sexes, action par action ». Pour la chambre basse du Parlement, la démocratie ne saurait s’accomplir pleinement sans l’égalité entre les femmes et les hommes. Selon elle, ces hommes et femmes sont appelés, dans un état d’esprit constructif, à mutualiser leurs énergies et leurs talents pour bâtir une société affranchie de toute discrimination en matière de droits et d’opportunités.

« L’appel lancé aujourd’hui est clair. Il nous faut avancer pas à pas, action par action, afin que chaque décision publique, chaque réforme et chaque programme intègrent une dimension de genre et contribuent à l’égalité. En ce jour solennel, l’Assemblée nationale réaffirme sa détermination à soutenir toutes les initiatives qui visent à faire de l’égalité entre les sexes, un espace partagé, équitable et porteur d’avenir. Action par action, nous pouvons bâtir une nation plus juste, plus forte, plus unie et plus solidaire », a déclaré Alain Pascal Leyinda.

Pour Alain Pascal Leyinda, la démocratie ne se résume pas à un régime politique. Elle est avant tout une valeur partagée : le respect de la dignité humaine, la participation des citoyens aux décisions qui concernent la transparence, l’égalité et la justice sociale.

Instituée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies en 2008, la Journée internationale de la démocratie est une occasion pour encourager les gouvernements à renforcer et consolider la démocratie, au sens large du terme.