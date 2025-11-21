Congo : l’ACPE lance la certification des chauffeurs

L’Agence congolaise pour l’emploi (ACPE) a organisé, le 18 novembre, une cérémonie officielle de certification des transporteurs, couplée à la présentation de la nouvelle carte de travail des chauffeurs.

L’initiative s’inscrit dans la continuité de la lettre de mission adressée le 26 août 2024 par le Premier ministre au ministre de tutelle. Le gouvernement y réaffirme sa volonté d’accompagner la formalisation de plusieurs catégories professionnelles. À cet effet, l’article 9 de la loi de finances 2025 prévoit une prise en charge totale de l’IRPP et 50 % des cotisations patronales pour les 50 000 premiers emplois formalisés, incluant les chauffeurs de taxis et de bus.

Pour atteindre cet objectif, l’ACPE a mené plusieurs séances de concertation avec les syndicats des transporteurs. Ces échanges ont débouché sur la signature d’un mémorandum d’entente portant sur la formalisation et la promotion d’au moins 15 000 emplois de chauffeurs congolais.

L’objectif central de ce programme est de régulariser l’activité des chauffeurs et de responsabiliser leurs employeurs afin d’assurer à ces professionnels un accès effectif aux avantages sociaux liés à leur métier. La démarche repose sur des actions clés telles que : la création d’une base de données nationale et régulièrement mise à jour des chauffeurs ; la sensibilisation des employeurs à leurs obligations fiscales, sociales et patronales ; l’information des chauffeurs sur leurs droits et devoirs ; la promotion des bonnes pratiques de sécurité routière.

L’opération prévoit également l’enrôlement des chauffeurs en quête d’emploi et la mise en place de contrats de travail formels, condition indispensable à leur intégration durable dans un marché structuré.

Le directeur général de l’ACPE, Jean Pinda Niangoula, a annoncé que les campagnes d’information et d’enrôlement seront lancées dans les prochains jours dans tous les départements du pays. Selon lui, cette démarche contribue non seulement à la création d’emplois, mais aussi à la consolidation des droits sociaux des travailleurs et à une meilleure organisation du transport en commun.

Avec le lancement officiel de la certification et de la carte de travail, l’ACPE entend poser un jalon majeur dans la professionnalisation du métier de chauffeur au Congo, au bénéfice des travailleurs, des entreprises et des usagers.