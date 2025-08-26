Congo : la colère des étudiants face à la hausse des frais universitaires

À un mois de la rentrée, la décision de l’université Marien-Ngouabi de Brazzaville d’augmenter significativement les frais d’inscription provoque la contestation des étudiants, qui dénoncent une mesure injuste dans un contexte social déjà tendu.

Les étudiants de l’université publique Marien-Ngouabi montent au créneau contre la révision à la hausse des frais d’inscription. Ceux-ci passent de 10 500 à 21 000 francs CFA au niveau licence, de 31 000 à 50 000 francs CFA au niveau master et de 50 000 à 100 000 francs CFA au niveau doctorat. Une augmentation qui suscite de vives réactions dans un pays où le paiement des bourses demeure aléatoire.

Dans la cour de l’École normale supérieure, rattachée à l’université, le calme des vacances a laissé place à la colère de quelques étudiants rassemblés pour exprimer leur mécontentement. « À l’université Marien-Ngouabi, la direction ne fait rien pour améliorer la situation. Elle se contente d’augmenter les frais sans nous consulter », déplore l’un d’eux, sous couvert d’anonymat.

Un autre étudiant appelle le président de l’université à revoir sa copie : « Nous sommes en désaccord avec cette mesure. Elle pénalise davantage des jeunes déjà confrontés à des bourses impayées et à des conditions de vie inacceptables. »

Face à la contestation, la direction de l’université justifie sa décision. Selon elle, la réforme consiste à regrouper différents frais déjà supportés par les quelque 45 000 étudiants, incluant notamment la délivrance des diplômes et des cartes d’étudiant.

Mais à l’approche de la rentrée, l’incompréhension demeure. Si les syndicats étudiants n’ont pas encore pris position, une partie des étudiants exige le retrait pur et simple de la mesure. L’an dernier, les cours avaient déjà été fortement perturbés par trois mois de grève des enseignants, rappelant la fragilité du climat universitaire à Brazzaville.