Congo : la Chine renouvelle son engagement sanitaire

La 32ᵉ mission médicale chinoise a officiellement pris ses fonctions mardi 11 novembre à Brazzaville, lors d’une cérémonie présidée par l’ambassadrice de Chine au Congo, AN Qing.

Cet événement, marqué par la présence de plusieurs représentants du gouvernement congolais et du bureau de l’OMS, a symbolisé la passation entre l’équipe sortante et la nouvelle délégation appelée à poursuivre l’œuvre commune en faveur du système de santé congolais.

Le chef de la 32ᵉ mission médicale a salué le travail accompli par ses prédécesseurs tout en soulignant la responsabilité qui incombe désormais à sa nouvelle équipe.

« Nous arrivons avec beaucoup d’espoir et de responsabilité, a-t-il déclaré, en apportant les nouvelles technologies et idées médicales de Chine, ainsi que l’amitié sincère du peuple chinois envers le peuple congolais. »

Parmi leurs principaux devoirs figurent notamment la continuité des soins de qualité dans les hôpitaux de Mfilou (Brazzaville) et de Loandjili (Pointe-Noire) ; le transfert de compétences et la formation du personnel médical congolais ; le renforcement du dialogue entre médecine traditionnelle chinoise et médecine moderne ; la contribution à l’amélioration de l’accès aux soins dans les zones à forte demande sanitaire.

Pour l’ambassadrice de Chine, AN Qing, cette nouvelle mission s’inscrit dans un contexte de la mise en œuvre du 15ᵉ Plan quinquennal chinois et des « dix actions de partenariat » du FOCAC.

Elle a invité les nouveaux médecins à faire preuve d’excellence professionnelle, d’éthique et d’esprit d’équipe, des qualités qui « écrivent chaque jour de nouveaux chapitres dans l’histoire de l’amitié sino-congolaise ».

« L’ambassade de Chine restera votre appui indéfectible. Elle continuera de créer les conditions nécessaires pour que votre mission s’accomplisse dans les meilleures conditions », a assuré la diplomate, soulignant que cette 32ᵉ mission « devra porter haut l’esprit du service, du partage et de la solidarité médicale ».

La cérémonie a également permis de rendre hommage à la 31ᵉ mission médicale chinoise, dont les membres ont reçu des diplômes honorifiques pour leur contribution exemplaire. Leur expérience, illustrée dans un documentaire projeté à cette occasion, servira de repère à la nouvelle équipe dans l’accomplissement de ses devoirs.

Pendant un an, la 32ᵉ mission médicale chinoise interviendra dans plusieurs structures sanitaires du pays afin de renforcer l’offre de soins, d’améliorer la prise en charge des patients et de promouvoir la coopération hospitalière entre la Chine et le Congo.