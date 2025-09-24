Congo : la BM dévoile son 12e rapport sur la situation économique et financière

Le document analyse entre autres les évolutions macroéconomiques de l’année 2024 et présente les perspectives pour la période 2025-2026.

Le 12e rapport de suivi de la situation économique et financière de la République du Congo a été présenté mardi 23 septembre 2025 à Brazzaville, par la Banque mondiale. C’est sous le thème « Améliorer la gestion du capital produit, humain et naturel », que se sont tenus les travaux. Le document traduit la volonté commune d’inscrire la croissance et le développement du Congo dans une perspective de durabilité et d’inclusion. C’est du moins ce qu’a précisé Cheik Fantamady Kanté, le directeur de Division de la BM pour l’Afrique de l’Ouest et du centre.

La première partie document analyse les évolutions macroéconomiques de l’année 2024 et présente les perspectives pour la période 2025-2026. La seconde partie expose, quant à elle, les résultats d’une évaluation approfondie du capital naturel, humain, physique et financier du pays, offrant ainsi une vision globale et intégrée de la richesse nationale.

Il en ressort de ce rapport que l’économie congolaise a poursuivi sa reprise progressive en 2024 (2,6%), portée principalement par le dynamisme des secteurs non pétroliers. Le document souligne tout de même que cette reprise demeure modeste.

Face aux préoccupations subsistent quant aux éventuels retards dans la mise en œuvre des réformes structurelles et l’exacerbation des tensions de trésorerie, le document recommande la mise en œuvre des mesures à court terme visant à renforcer la gestion de la dette et de la trésorerie. Certaines réformes inscrites dans le cadre de l’assistance technique de la Banque ont pour objectifs d’améliorer la visibilité du gouvernement sur les prévisions de la trésorerie afin de réduire l’accumulation des arriérés de paiement, tant internes qu’externes.