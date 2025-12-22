Congo : la Banque congolaise de l’habitat se dote d’un nouveau siège à Brazzaville

Les travaux de construction de cet édifice ont été officiellement lancés le 19 décembre 2025 par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso.

Dans un délai d’environ vingt-quatre mois, l’avenue Amilcar Cabral, en plein cœur de Brazzaville, accueillera un nouvel immeuble de sept niveaux abritant le siège social de la Banque congolaise de l’habitat (BCH). La construction de ce nouveau siège s’inscrit dans la dynamique de redressement et de modernisation de la BCH. À fin août 2025, la banque représentait 5,35 % des dépôts bancaires du pays, 4,32 % des crédits à l’économie et 4,70 % des créances de l’État, selon les chiffres communiqués par le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, s’exprimant au nom de son collègue en charge des Finances. Des indicateurs qui témoignent, selon lui, de la bonne santé du secteur bancaire congolais et du retour progressif de la BCH parmi les acteurs crédibles du système financier national.

Fruit d’un partenariat entre la République du Congo et la République tunisienne, la Banque congolaise de l’habitat a été créée en 2007 avec pour mission principale de financer l’habitat et l’immobilier, stimuler le secteur de la construction et faciliter l’accès des Congolais à un logement décent à coût abordable. L’ambition affichée était d’accompagner chaque Congolais dans l’acquisition d’un toit.

Cependant, comme l’a rappelé le directeur général de la BCH, Oscar Ephraïm Ngole, la banque a connu, de sa création jusqu’en 2020, une évolution marquée par de nombreuses difficultés. Parmi celles-ci figuraient notamment l’insuffisance de ressources adaptées et l’absence d’un écosystème favorable au développement de projets immobiliers et d’habitats de grande envergure, limitant ainsi sa capacité à remplir pleinement son rôle.

Face à cette situation, le gouvernement a élaboré en octobre 2020 un plan de restructuration d’urgence de la BCH. Ce plan reposait sur quatre axes majeurs, dont l’augmentation du capital social de la banque à hauteur de 30 milliards de FCFA et l’affectation à son profit des ressources du Fonds national de l’habitat.

Les résultats de cette nouvelle orientation stratégique sont aujourd’hui visibles. La BCH est désormais implantée dans quatre grandes villes du pays : Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso. Ce maillage territorial, a souligné le ministre Bruno Jean-Richard Itoua, permet à la banque d’être plus proche des populations, d’offrir des services adaptés aux réalités sociales et de contribuer activement à l’inclusion financière.