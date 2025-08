Congo : la 4e édition du SAMEB va se tenir à Brazzaville

La capitale congolaise va accueillir du 11 au 25 août de la 4e édition du Salon international des métiers du bois (SAMEB).

Placée sous le thème « Bois et artisanat : de la forêt à la maison, consommons congolais », le SAMED rassemblera plusieurs pays, notamment le Maroc, l’Angola, la Namibie, la République démocratique du Congo, ainsi que d’autres nations dont la participation reste à confirmer.

Selon le ministre des Petites et moyennes entreprises et de l’Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo cette rencontre artisanale visant à relancer la filière du bois et à l’intégrer pleinement dans le processus de diversification de l’économie nationale, a annoncé jeudi le ministère des Petites et moyennes entreprises et de l’Artisanat. Le membre du gouvernement a précisé que le SAMEB représente non seulement une vitrine de la politique nationale en faveur du secteur artisanal – reconnu pour son fort potentiel en création d’emplois – mais aussi une plateforme d’opportunités pour attirer des partenaires étrangers.

Il « st question pour le gouvernement à travers cet évènement de faire la promotion des métiers du bois, afin de briser les stéréotypes dévalorisants souvent associés à ces professions. La filière bois au Congo figure parmi les plus pourvoyeuses d’emplois du pays. Toutefois, elle fait face à un déficit de main-d’œuvre qualifiée à tous les niveaux.