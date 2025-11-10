Congo : Jean Rosaire Ibara sonne la fin de l’impunité à l’hôpital de Talangai

En visite de travail, le 7 novembre à Brazzaville, le ministre de la Santé et de la Population, Pr Jean Rosaire Ibara, a effectué une descente à l’hôpital de référence du district sanitaire de Talangai, dans le 6ᵉ arrondissement.

Jean Rosaire Ibara s’est entretenu avec le staff dirigeant et le personnel soignant sur les dérives professionnelles qui minent le fonctionnement de cette structure. Face à ces responsables et agents de santé, le ministre a dénoncé avec fermeté la montée des pratiques anti-professionnelles, de plus en plus décriées par la population.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« L’hôpital de Talangai est souvent cité parmi les structures où les comportements déviants se multiplient : vente illicite de médicaments, consultations informelles, orientation d’examens vers des structures privées, détournements de recettes, prélèvements illicites sur les frais de consultation… Cela doit cesser », a martelé le Pr Ibara.

Tout en adoptant un ton pédagogique, le ministre a rappelé aux agents de santé la noblesse de leur mission et le respect du serment d’Hippocrate.

« Nous avons choisi une profession tournée vers le bien des autres. Cette responsabilité exige discipline, probité et exemplarité. L’hôpital dispose de médicaments, mais certains agents prétendent le contraire pour vendre les leurs. Les kits de césarienne, pourtant gratuits, sont vendus illicitement. C’est inadmissible », a-t-il fustigé.

Le ministre a également condamné les prolongations abusives des hospitalisations et les détournements d’examens médicaux vers les laboratoires privés. Selon lui, ces pratiques ternissent l’image du service public de santé.

« Si vous voulez faire fortune, démissionnez et ouvrez vos structures privées. Les recettes de l’hôpital public appartiennent à l’État. Nous devons redonner ses lettres de noblesse à l’hôpital et restaurer la confiance des malades », a insisté le ministre.

Autre sujet d’inquiétude : la pléthore d’agents au sein de l’hôpital de Talangai, qui compte actuellement 1 116 agents permanents. Le ministre a instruit le directeur général, Firmin Eyikili, de procéder à une restructuration de l’effectif afin d’optimiser la gestion des ressources humaines et d’améliorer la qualité des soins.

Avant cette rencontre, le Pr Jean Rosaire Ibara a effectué une visite des principaux services, notamment les urgences, la maternité et la pédiatrie, pour s’enquérir du fonctionnement général de l’établissement et du niveau d’exécution des instructions ministérielles précédentes.

En conclusion, le ministre a rappelé que la santé publique est un pilier essentiel du développement national et que chaque agent doit en être un acteur responsable.