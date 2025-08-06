Congo–Japon : un accord de coopération technique pour renforcer les liens bilatéraux

Fruit de près de sept années de discussions, cet accord ouvre la voie à la signature d’ententes spécifiques, notamment dans les domaines de la formation technique des Congolais.

Un accord de coopération technique et de programme de volontaires japonais à l’étranger a été signé ce mardi entre la République du Congo et le Japon. La cérémonie s’est tenue à Brazzaville, en présence de l’ambassadeur du Japon en République du Congo, Ogawa Hidetoshi, et du ministre congolais de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N’guesso.

Fruit de près de sept années de discussions, cet accord ouvre la voie à la signature d’ententes spécifiques, notamment dans les domaines de la formation technique des Congolais, de l’envoi d’experts de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de la réalisation d’études pour des projets de développement économique et social. Il prévoit également la fourniture d’équipements, de machines et de divers matériaux au gouvernement congolais dans le cadre de cette coopération technique.

Selon l’ambassadeur Ogawa Hidetoshi, cette signature officialise non seulement le début de sa mission diplomatique en République du Congo, depuis Kinshasa, mais elle marque aussi un tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays. « Cet accord marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays, car il constitue une nouvelle page de la coopération et de l’amitié en vue d’un développement durable sur la base de la solidarité, de l’innovation et du progrès partagé », a-t-il souligné.

De son côté, Denis Christel Sassou N’guesso a salué la conclusion de cet accord, qui intervient à la veille de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), prévue à Yokohama. Il a exprimé l’espoir de voir le Japon renforcer sa contribution au bien-être des populations congolaises à travers cette nouvelle dynamique de partenariat.