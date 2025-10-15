Congo-Internet haut débit : déjà 20 sites connectés, 56 en cours d’achèvement

Lancé il y a deux ans, le Projet d’accélération de la transformation numérique (PATN) a permis la connectivité de vingt des soixante-seize sites identifiés à travers le pays d’être opérationnels, au bénéfice des populations rurales.

À l’issue d’une séance de travail tenue avec une délégation de la Banque mondiale conduite par Heri Andrianasy, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a fait le point sur la mise en œuvre du Projet d’accélération de la transformation numérique (PATN).

Selon le ministre, vingt sites de connectivité haut débit sont aujourd’hui actifs, parmi les soixante-seize répartis à travers le territoire national. « À la date d’aujourd’hui, soixante-seize sites de connectivité ont été construits et équipés à travers le pays. Dans ce nombre, vingt sont déjà connectés à l’internet haut débit, pour permettre à la population de l’hinterland de se connecter en temps réel », a-t-il précisé.

Même si aucune précision n’a été donnée quant aux localités concernées, le ministre a rassuré sur l’état d’avancement des travaux pour les 56 sites restants. Leur mise en service est attendue d’ici la fin de l’année 2025, avec l’ambition claire de connecter ces points d’accès à l’internet 4G, pour une couverture numérique plus équitable du territoire.

Le projet, cofinancé par la Banque mondiale et l’Union européenne à hauteur de 100 millions de dollars, vise à réduire la fracture numérique, particulièrement dans les zones mal desservies. Il soutient également la modernisation des services publics par la digitalisation.

La rencontre a aussi été l’occasion pour le ministre Ibombo de présenter l’état d’avancement de la stratégie numérique 2020-2030 du Congo. Le texte, approuvé au niveau technique, est actuellement à l’examen au secrétariat général du gouvernement, avant sa transmission au président de la République pour validation par décret.

Une fois adoptée, cette stratégie permettra au pays de mobiliser de nouveaux financements et de structurer durablement sa transformation numérique, au service de l’inclusion et du développement.