Congo : installation de neuf nouveaux directeurs centraux à la tête de la Douane

Le directeur de cabinet du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Paul Malié, a procédé, mercredi 5 novembre à Brazzaville, à l’installation officielle de ces responsables de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).

Nommés par décret du Premier ministre du 31 octobre 2025, les nouveaux responsables prennent les commandes dans un contexte où la mobilisation accrue des recettes intérieures, notamment douanières et fiscales, demeure un impératif pour assurer le fonctionnement de l’État et honorer ses engagements sociaux.

Les neuf directeurs centraux installés sont :

Albert Raphaël Dirat, Directeur de l’audit interne ;

Camille Pea Menga Bongou, Directeur des études et de la prévision ;

Alain Sambila, Directeur des opérations douanières ;

Jean Richard Ngouala, Directeur de la réglementation et du contentieux ;

Laetitia Kakou, Directrice des systèmes d’information ;

Patricia Lydie Oyo Ebatha Franck, Directrice adjointe de la communication (si maintien de son poste, à préciser) ;

Roger Xavier Okola, Directeur des finances et de l’équipement ;

Fatima Raïssa Garcia, Directrice des ressources humaines ;

Jean-Pierre Bassadila, Directeur du renseignement, de l’analyse du risque et de la valeur.

Paul Malié dans son allocution, les a exhorté à la disponibilité, au professionnalisme et à la rigueur, afin d’être les pivots de la performance de la direction générale des douanes.

Les nouveaux directeurs devront conjuguer leurs efforts pour accroître la performance de la douane, renforcer la transparence dans les procédures, et améliorer la gestion des ressources humaines.

Dans un environnement économique marqué par les réformes fiscales et la digitalisation des services publics, la Douane congolaise ambitionne de devenir plus moderne, plus performante et plus proche des opérateurs économiques.