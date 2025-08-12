Congo : influenceurs et cinéastes de renommée internationale visitent le terminal à conteneurs et le projet Môle Est

Le 8 août 2025, une délégation de 20 influenceurs et cinéastes de renommée internationale a visité le terminal à conteneurs de Pointe-Noire et la nouvelle plateforme portuaire actuellement en construction au Môle Est.

Cette visite a permis de mettre en lumière les investissements réalisés par Congo Terminal au port de Pointe-Noire pour accroître les volumes manutentionnés.

La délégation était composée de Herman Amisi (RDC), Weilfar Kaya (Congo), Esthétique Yindulé (Congo), Jojo la légende (Congo), Ndolo l’amour (Cameroun), Daly cardinal (Congo), Mabidi (RDC), Papa liputa (RDC), Koffi de Brazza (Congo), Ambulance (RDC), Moucharaf (Congo), Moussa (Congo), Demi-dieu (Congo), 4 acteurs de la série culte Madame et Monsieur (Cameroun), et bien d’autres.

« Ce que je vois sur le terminal à conteneurs me fait dire que Pointe-Noire est la porte du monde car il y a des choses intéressantes qui se font ici. Le projet Môle Est rime avec les objectifs de la ZLECAF et la vision de nos pères fondateurs. Il va fluidifier davantage les échanges économiques au sein de la sous-région » a déclaré Rigobert Tamwa, cinéaste camerounais connu sous le nom de M. Mbarga dans la série Madame et Monsieur.

Opérateur exclusif du terminal à conteneurs de Pointe-Noire, Congo Terminal a investi près de 450 millions d’euros dans le développement des infrastructures, la formation du personnel et l’acquisition des équipements à la pointe de la technologie. L’entreprise emploie 900 collaborateurs et manutentionne plus de 1.000 000 EVP par an depuis 2022.

En 2024, Congo Terminal a débuté les travaux de construction d’une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est pour soutenir le développement économique et social du pays ainsi que la dynamique des corridors de la sous-région. L’entreprise compte ainsi manutentionner plus de 2,3 millions de conteneurs par an dès 2027.