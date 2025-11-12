Congo : IFC accorde 14,5 milliards Fcfa à la BOA pour dynamiser les PME

La Société financière internationale (IFC), filiale du Groupe de la Banque mondiale, a conclu un accord de prêt de 14,5 milliards Fcfa avec Bank of Africa (BOA) Congo, destiné à soutenir le financement des petites et moyennes entreprises (PME) du pays.

Ce partenariat vise à stimuler l’entrepreneuriat local, encourager la création d’emplois durables et renforcer la contribution des PME à l’économie nationale. Selon les projections, le projet pourrait générer entre 800 et 1 300 nouveaux emplois dans les cinq prochaines années, tout en favorisant une croissance inclusive.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Ce que nous célébrons ici ne se limite pas à un accord entre la BOA et l’IFC. Il s’agit d’un engagement en faveur de celles et ceux qui font tourner l’économie congolaise : les entrepreneurs, les artisans et les femmes qui innovent et transforment leurs communautés », a déclaré Alexandra Célestin, représentante résidente de la Banque mondiale au Congo.

Au moins 10 % des fonds mobilisés seront consacrés à des entreprises détenues ou dirigées par des femmes, en vue de promouvoir l’égalité des chances et l’autonomisation féminine.

« Chaque franc mobilisé sera investi de manière judicieuse dans l’intérêt exclusif de l’économie congolaise et du développement du secteur privé national », a affirmé Mamadou Igor Diarra, directeur Afrique centrale du groupe BOA. Il souligne la convergence de visions entre la BOA et l’IFC pour un développement économique durable du continent.

Présente à la cérémonie, pour la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’Artisanat et du Secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo, « Cet accord est le fruit des efforts du gouvernement pour créer un environnement propice au développement de nos PME. Je remercie la Banque mondiale et la BOA d’avoir répondu à la requête du président de la République ».

La signature de l’accord s’est déroulée en présence de la représentante du PNUD au Congo, Adama Dian Barry, ainsi que des représentants du patronat congolais et de l’Association professionnelle des établissements de crédit (APEC).