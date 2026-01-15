Congo-gaz butane : les autorités ordonnent l’annulation de la hausse des prix

Face à la récente hausse du prix du gaz butane, qui a suscité une vive inquiétude au sein de la population, les autorités congolaises ont décidé de reprendre la main afin de rétablir l’ordre sur le marché et de préserver le pouvoir d’achat des ménages.

Présidée par le directeur général de l’aval pétrolier, Richard Ngola, une réunion stratégique s’est tenue avec les sociétés de distribution et de commercialisation du gaz butane. Cette rencontre visait à faire la lumière sur les circonstances entourant l’augmentation des prix et à rappeler les règles strictes encadrant ce secteur sensible.

Au cœur des échanges, la note de service émise par la société FAAKI Congo, à l’origine de la flambée des prix, a été vivement critiquée. Selon Richard Ngola, ce document constitue une « violation flagrante » des textes réglementaires en vigueur. Les autorités ont par ailleurs relevé plusieurs non-conformités dans le contrat liant FAAKI Congo à la société Wing Wah, un manquement qui a conduit le ministre des Hydrocarbures à mettre en place une équipe d’experts chargée d’harmoniser les contrats entre les différents acteurs du secteur.

À l’issue de la réunion, des mesures fermes ont été arrêtées. FAAKI Congo est sommée de publier, dans les plus brefs délais, une note officielle annulant celle relative à l’augmentation des prix du gaz butane. Une concertation interministérielle devra ensuite statuer sur la réouverture des points de vente de la société, fermés à titre conservatoire. En parallèle, une notification officielle constatera la violation de la réglementation, tandis que des discussions seront engagées avec l’ensemble des distributeurs pour la mise en place d’un nouveau mécanisme d’approvisionnement, notamment avec Wing Wah.

Les autorités ont également réaffirmé leur volonté de renforcer les principales sources d’approvisionnement du marché national. À ce jour, le pays s’approvisionne auprès du terminal de Nkossa II exploité par Trident Energy Congo, du site de Banda Kayo opéré par Wing Wah, de la Congolaise de raffinage, ainsi que par des importations. Richard Ngola a rappelé que les prix du gaz butane sont strictement encadrés par un arrêté ministériel, fixant le prix à 200 FCFA le kilogramme au niveau de la distribution et à 512 FCFA pour le consommateur final.