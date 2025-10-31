Congo-« Femmes spéciales Brazza » : dix ans d’engagement féminin

Organisé au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, cet événement va se tenir du 5 au 8 novembre 2025.

Placée sous le thème « Célébrons les efforts des femmes et l’innovation », cette édition anniversaire entend mettre en lumière les initiatives féminines qui transforment la société. Au-delà de la reconnaissance, il s’agit aussi d’encourager la transmission des savoirs, de renforcer la solidarité entre femmes et de stimuler l’émergence de nouveaux projets porteurs de changement.

Pendant quatre jours, panels, ateliers et expositions rythmeront la manifestation. Des expertes locales et internationales partageront leurs expériences sur des sujets clés tels que le leadership, la gestion de projet, l’innovation sociale et la transition numérique.

Des ateliers pratiques permettront aux participantes de développer leurs compétences, tandis que des expositions artistiques et des stands de promotion mettront en valeur les créations locales.

La cérémonie de remise des trophées, moment phare de l’événement, viendra récompenser les femmes remarquables de l’année dans une ambiance festive et solennelle.

Pour cette 10ᵉ édition, les organisateurs annoncent plusieurs innovations : une scénographie immersive pour valoriser chaque intervention, une retransmission en direct sur les réseaux sociaux afin de toucher un public plus large, et la participation de Noe Mavoungou, ambassadrice de cette édition, dont la présence conférera une dimension symbolique forte.

Ils espèrent mobiliser plus de 500 participantes et participants, favoriser le dialogue intergénérationnel et renforcer les partenariats institutionnels afin de positionner l’événement comme une véritable vitrine nationale de l’innovation féminine.

L’édition précédente, en novembre 2024, avait été placée sous le signe de la résilience post-Covid. Elle avait abouti à la création de coopératives féminines et à la mise en réseau de plus de 300 participantes, posant les bases d’une dynamique durable.

Cette 10ᵉ édition s’inscrit dans cette continuité, avec l’ambition de consolider ces acquis et d’amplifier leur impact.