Congo-Fécofoot : la justice congolaise bloque la tenue de l’Assemblée générale ordinaire

Prévue pour le 4 octobre, l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) n’a finalement pas eu lieu. À la surprise générale, une nouvelle ordonnance de la justice congolaise, signée par la doyenne des juges d’instruction près du Tribunal de grande instance de Brazzaville, a suspendu la tenue de la réunion statutaire de l’instance dirigeante du football national.

Réunis dans la salle pour cette occasion importante, les délégués ainsi que le représentant de la Fédération internationale de football association (Fifa) n’ont eu droit qu’à une déclaration officielle de la Fécofoot.

« Nous sommes venus ici pour vous délivrer le message. Hier après-midi, nous avons tous été surpris de voir à travers les réseaux sociaux – parce qu’officiellement la Fédération congolaise de football n’a pas été notifiée – cette décision qui a annulé la tenue de notre assemblée de ce jour. Se faisant, la Fécofoot a préféré faire droit à cette décision en reportant cette assemblée », a expliqué Carle Boniface Malalou, deuxième vice-président de la Fécofoot.

Il a invité les délégués à faire preuve de patience, tout en annonçant que des démarches juridiques seront engagées pour trouver une issue. « On vous donnera la nouvelle date à laquelle notre assemblée générale va se tenir. Je pense que dans la semaine, on aura des nouvelles et on pourra donc fixer une nouvelle date », a-t-il ajouté.

Présente à Brazzaville pour l’occasion, la Fifa était représentée par Franciny Samba. Ce dernier n’a fait aucune déclaration publique, se réservant de transmettre un rapport à son instance pour évaluer la portée de la décision judiciaire.

La Fifa interdit toute ingérence extérieure dans la gestion des fédérations nationales. Selon ses statuts (art. 14 al. 1 lit. i et art. 19), « chaque association membre jouit d’une indépendance et d’une autonomie à préserver de toute ingérence extérieure, qu’elle soit étatique ou autre ». En annulant une assemblée générale statutaire, la justice congolaise s’expose ainsi à des sanctions de la part de la Fifa, qui pourrait considérer cette décision comme une ingérence.

Cette nouvelle suspension intervient alors que le Congo est déjà sous le regard attentif de la Fifa, qui exige des fédérations membres une gestion autonome et transparente des fonds qu’elle injecte. Le blocage des activités statutaires risque d’avoir de lourdes conséquences pour le développement du football national.

« Aujourd’hui, la jeunesse sportive est abandonnée. Personne ne lui vient au secours. Personne ne vient soutenir les dirigeants qui dépensent beaucoup. Les équipes ont déjà commencé à se préparer mais jusqu’alors, il n’y a pas de compétitions. C’est déplorable », a regretté Landry Louvenzo, de la Ligue de Brazzaville.