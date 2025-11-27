Congo-États-Unis : un partenariat énergétique en voie de consolidation

Le renforcement de la coopération énergétique entre la République du Congo et les États-Unis a été au cœur d’un entretien tenu mardi 25 novembre 2025, à Brazzaville entre le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, et la chargée d’Affaires de l’ambassade américaine, Amanda Jacobsen.

Reçue pour la première fois au ministère des Hydrocarbures, la diplomate américaine a souligné l’importance de consolider un partenariat déjà solidement établi. Depuis plusieurs décennies, des entreprises pétrolières et énergétiques américaines opèrent au Congo, participant au développement du secteur et à la structuration du paysage énergétique national.

Selon Amanda Jacobsen, cette coopération représente un socle stratégique permettant de favoriser l’arrivée de nouveaux investisseurs américains dans le pays. « Nos deux nations partagent l’objectif de voir davantage d’acteurs américains contribuer au développement énergétique du Congo », a-t-elle souligné, réaffirmant l’intérêt croissant des États-Unis pour les opportunités proposées par Brazzaville.

Cette rencontre intervient dans la continuité des échanges de haut niveau tenus en septembre dernier entre le président Denis Sassou N’Guesso et une délégation américaine comprenant notamment le gouverneur de l’Oklahoma ainsi que des représentants de Continental Resources, compagnie pétrolière basée à Oklahoma City. À cette occasion, le chef de l’État avait exprimé sa volonté d’attirer plus massivement les capitaux américains dans le secteur stratégique des hydrocarbures et de l’énergie.