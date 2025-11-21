Congo-épidémies : l’OMS alerte et sollicite l’appui du Sénat

Lors d’une journée de sensibilisation organisée à l’intention des sénateurs sur la situation épidémiologique en Afrique et en République du Congo, le représentant résident de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Dr Vincent Dossou Sodjinou, a exhorté la chambre haute à soutenir la création d’une ligne budgétaire nationale dédiée aux interventions de l’agence onusienne.

Vaccinologue et expert en sécurité sanitaire, le Dr Sodjinou a expliqué que cette ligne budgétaire permettrait de consolider deux axes majeurs d’action de l’OMS au Congo : la réhabilitation et la construction de Centres de santé intégrés (CSI) dans les zones qui en sont dépourvues, ainsi que le redéploiement des équipes techniques de l’organisation sur le terrain pour accompagner les acteurs sanitaires dans la planification et la mise en œuvre de leurs activités.

« Nous sollicitons aussi que le Sénat appuie le gouvernement pour qu’il continue de payer les fonds de contrepartie, parce que cela permettra au pays de continuer à bénéficier des interventions », a-t-il plaidé.

Au cours de la séance, le représentant de l’OMS a également dressé un tableau des principales épidémies qui frappent actuellement plusieurs pays africains, notamment le choléra, la variole du singe, la rougeole, ainsi qu’Ebola dont des foyers sont signalés dans le voisinage de la République du Congo.

Ces résurgences sont souvent favorisées, a-t-il expliqué, par la faiblesse des systèmes de santé, le manque de moyens logistiques et la coopération frontalière encore insuffisante entre les États. Il a néanmoins assuré aux sénateurs que ces défis peuvent être surmontés à condition qu’un appui financier durable soit garanti pour soutenir les opérations de prévention et de riposte.

Cette démarche intervient dans un contexte mondial marqué par une réduction des financements accordés à l’OMS, poussant l’organisation à renforcer son plaidoyer auprès des gouvernements.